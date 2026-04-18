Buchautor Matthias Jung kennt sich mit pubertierenden Jugendlichen aus. Am Donnerstag kommt er nach Zweibrücken. Sigrid Sebald hat sich im Vorfeld nach Tipps erkundigt.

Herr Jung, Sie sind Experte im Umgang mit durchdrehenden Teenagern. Gibt es trotzdem auch für Sie Situationen, in denen Sie als Vater aus der Haut fahren?

Ich bin grundsätzlich zwar sehr gechillt, aber ja, doch, mein pubertierender Sohn schafft es auch, dass ich Blutdruck bekomme.

Wann passiert das?

Meist, wenn wir irgendwo pünktlich sein müssen und mein Sohn trödelt. Ich komme wirklich nicht gut klar damit, wenn er mit dem Handy auf dem Klo sitzt und immer nur „gleich, gleich“ murmelt, wenn ich rufe, dass er jetzt kommen muss. Da werde ich auch mal sauer.

Kenne ich. Bei unserer Teenager-Tochter müssen oft kurz vorm eh schon späten Aufbruch noch Haare gestylt werden. Verstehen Pubertierende solche zeitlichen Zusammenhänge schlicht nicht? Wenn ich um X Uhr dort sein will, muss ich um Y Uhr hier aufbrechen? Oder ist es ihnen egal?

Nein, egal ist es ihnen nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass Teenager größtenteils im Hier und Jetzt leben. Das macht sich auch an der „Schuldelle“ in der achten und neunten Klasse bemerkbar, wo für viele Kinder die Schule ganz hinten steht und die Leistungen dementsprechend sinken. Ab der zehnten Klasse geht’s dann meist wieder. Für Pubertierende ist nichts wichtiger als Freunde, ihre so genannte Peergroup, also ihre soziale Gruppe mit Gleichaltrigen. Die Konsequenzen ihrer Handlungen sind ihnen tatsächlich oft nicht bewusst, das ist kein böser Wille. Und sie können auch nicht sehr weit vorausdenken.

Fällt ihnen da ein Beispiel ein?

Ja, eins, das viele Eltern kennen dürften. Sie sagen dem Teenie, dass er für den Urlaub Unterhosen für zwei Wochen einpacken muss. Die wenigsten schaffen das und haben tatsächlich 14 oder gar, um einen Puffer zu haben, 16 Unterhosen dabei. Stattdessen wird mitten im Urlaub geschrien, dass keine Unterhosen mehr da sind.

Ich denke mal, dass sich viele Eltern bei Ihren Vorträgen wiederfinden.

Ja, drei bis vier Parallelen findet meist jeder. Das merke ich daran, dass an den Stellen laut aufgelacht wird. Eine Mutter meinte mal: „Das tat jetzt so gut, zu hören, dass andere Teenager auch so schrecklich sind. Das hält bestimmt drei Wochen.“

Beruhigt es Eltern, zu hören, dass es anderswo auch nicht anders zugeht?

Ungemein. Vor allem auch, wenn sie hören, dass sie alles richtig gemacht haben, wenn ihre pubertierenden Söhne und Töchter zuhause brüllen, Türen knallen und sich mit ihren Eltern wegen jeder Kleinigkeit anlegen. Das machen sie zu einem wegen der überkochenden Hormone, was oft bei Mädchen noch schlimmer ist. Viele entschuldigen sich nach einer Weile und sagen, sie wissen gar nicht, was da mit ihnen los war. Und das ist tatsächlich wörtlich zu nehmen. Zum anderen lassen Teenager bei den Eltern alles raus, weil sie sich dort sicher fühlen, weil zu ihnen eine stabile Bindung besteht. In diesem geschützten Raum trauen sie sich, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln, Dinge auszutesten, Meinungen und Haltungen auszusprechen und einzufordern. Diese Erkenntnis macht es für Eltern nicht einfacher, und sie ist auch keine Entschuldigung für unmögliches Benehmen. Dennoch ist das Sich-Reiben wichtig für die Entwicklung. Und für Eltern ist es erleichternd zu wissen: Wir haben bei der Erziehung nicht versagt.

Das heißt?

Solche Ausbrüche sind nicht persönlich zu nehmen. Ist leicht gesagt, ich weiß. Aber das Wissen um bestimmte Vorgänge in den Köpfen und Körpern von Teenagern hilft, ruhig zu bleiben.

Was kann eine Notbremse sein, bevor Mama oder Papa selbst ausrasten?

Klarmachen, dass man selbst jetzt zu müde oder zu gestresst ist für eine solche Diskussion. Teenager drehen ja oft abends auf, wenn man selbst schon kaputt auf der Couch liegt. Wenn das nicht fruchtet, zur Not rausgehen, mit oder ohne Hund, oder einfach im Haus woanders hingehen. Dort warten, bis die Stresshormone beim Kind wieder abflauen. Cortisol-Einschüsse lassen Jugendliche launisch und laut werden. Da sollte man abwarten, aber unbedingt später darüber sprechen. Ich vergleiche das immer mit einem Fußballspieler. Wenn der frustriert ist, kann er direkt nach dem Spiel auch nichts Gescheites sagen.

Was ist noch wichtig?

Sich beim Kind entschuldigen, wenn man selbst laut geworden oder unfair war. Dann sehen sie, dass Mama und Papa auch nicht perfekt sind. Und sind erleichtert, weil sie es dann auch nicht sein müssen. Das beruhigt die Jugendlichen. Jeder macht mal Murks, diese Erfahrung ist auch bedeutend.

Beispiel?

Ich habe neulich meinem Sohn gesagt, er soll aufpassen, dass die Milch nicht überkocht. Als ich zurückkam, saß er noch genauso da, mit Kopfhörern, und hat gezockt. Es war aber nichts passiert, weil ich vergessen hatte, die Herdplatte einzuschalten. Statt schimpfen musste ich also erst mal lachen. Über sich selbst und miteinander lachen trägt übrigens auch viel zur Verträglichkeit bei.

Können zu Ihren Veranstaltungen eigentlich auch Teenager mitkommen?

Ja, klar, wenn sie Bock darauf haben. Zwingen sollte man sie nicht. Das gilt auch für die Väter.

Kommen die generell weniger?

Es werden mehr, und das ist auch gut so, denn wir müssen auch an die Väter ran. Die kommen tendenziell mit ihrem pubertierenden Nachwuchs oft noch schlechter klar als die Mütter. Viele sind schockiert über die noch kindlichen Körper, in denen schon die Sexualhormone toben. Sie verstehen nicht, was die Pubertät mit ihren Kindern macht, sie gehen auf Distanz und fragen sich: „Was zur Hölle ist mit meinem Kind los?!“

Was irritiert Eltern noch?

Was den Teenager-Körper angeht, oft die Tatsache, dass die Füße als erstes wachsen. Ich nenne das immer einen Playmobilkörper mit Legokopf. Und sage den Eltern, dass es normal ist, dass Kinder von unten nach oben wachsen.

Waren Sie in der Pubertät auch unerträglich?

Absolut. Das war nicht einfach für meine Mutter. Und ich erkenne mein damaliges Ich heute in meinem Sohn wieder.

Was war Ihr schlimmstes Teenager-Erlebnis?

Für mich oder andere?

Egal.

Also, ein schlimmes Erlebnis für meinen Sohn war sicher, als ich ihn mal in einem Giraffenkostüm zur Schule fuhr. Ich wollte zum Altweiberfasching, und er hatte den Bus verpasst. Da bin ich natürlich noch schön mit ausgestiegen an der Schule als Giraffe. Danach hat er mich nicht mehr so oft gefragt, ob ich ihn fahren kann.

Der Autor

Matthias Jung ist 1978 in Bad Kreuznach geboren, Diplom-Pädagoge, zweifacher Vater, Familien- und Pubertätscoach sowie Buchautor. Nach dem Pädagogikstudium arbeitete er ab 2005 als Autor unter anderen für die „Heute Show“ und startete 2006 seine Bühnenkarriere. 2013 zog es ihn wieder zurück zur Pädagogik. Er hält Vorträge über „beidseitiges Freud und Leid“ in Kindheit und Pubertät, gibt Eltern Hilfestellungen auf eine humorvolle Art. 2018 erschien mit „Chill mal – Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ der erfolgreichste Pubertäts-Ratgeber des Jahres, der mehrere Monate in der Spiegel-Bestsellerliste vertreten war.



Vortrag in Zweibrücken

Matthias Jung hält am Donnerstag, 23. April, um 19.30 Uhr in der Berufsbildenden Schule, Foyer Bau A, den Vortrag „Chill mal – Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“. Um Anmeldung wird gebeten unter www.vhs-zweibruecken.de, Telefon 06332 209740, E-Mail info@vhs-zweibruecken.de oder persönlich im Sekretariat der Volkshochschule, Johann-Schwebel-Straße 1.

