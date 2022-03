Zwei junge Räuber haben den Betreiber eines Schnellrestaurants in Kirkel -Limbach am Dienstagabend, 29. März, mit einer Pistole und einen Messer bedroht und ausgeraubt. Das Restaurant, so die Polizei, ist in der Straße Auf dem Windschnorr angesiedelt. Die 17 und 18 Jahre alten mutmaßlichen Täter flüchteten zu Fuß mit den Tageseinnahmen des Restaurants, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Polizisten nahmen die beiden später fest. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole wahrscheinlich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole gehandelt hatte - die beiden hatten die Pistole bei ihrer Festnahme bei sich. Die Ermittler fanden außerdem ein Messer und das Geld bei den jungen Männern.