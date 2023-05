Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt Zweibrücken hat sich im Laufe der Jahre verändert, viele Geschäfte oder Orte in der Stadt gibt es nicht mehr oder sehen längst anders aus. Edgar Steiger erinnert sich in der Serie „Domols un heid“ an einige dieser Orte.

Hat sich das aber verändert! „Von Zweibrücken sind Sie, da fahre ich gerne zum Einkaufen hin!“, sagte der Tischnachbar spontan. Man traf sich beim Mittagessen, das eine