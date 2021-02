Sven Woop, Carsten Benthin und Ingo Wald erhalten den Technical Achievement Award, kurz den Technik-Oscar für die Entwicklung der Software „Intel Embree Ray Tracing Library“. Bereits 2013 und 2019 erhielt ein Saarländer den Technik-Oscar: Markus Gross.

Sven Woop, Carsten Benthin und Ingo Wald erhalten den Preis für ihre Software, mit deren Hilfe sich der Lichteinfall in virtuelle Welten simulieren lässt, so dass reflektierende Flächen und Schatten realitätsgetreu darstellt werden. Die Grundlagen dafür wurden am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) an der Universität des Saarlandes gelegt, wo alle drei bei Philipp Slusallek promovierten, wie Saarland Medien, die saarländische Filmförderung, mitteilt. Der Academy Scientific & Engineering Award wird seit 1931 von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences vergeben, inzwischen in drei Stufen. Er würdigt herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Weiterentwicklung der Filmindustrie, meistens gibt es mehrere Preisträger pro Jahr. Bei dem Preis handelt es sich um eine Class-II-Auszeichnung: Die Preisträger bekommen keine Oscar-Statue (Class I), sondern eine Oscar-Plakette (Class II).