Die Corona-Ampel in Zweibrücken springt auf Rot, die Stadt gilt seit Sonntag als Risiko-Gebiet. Das Infektionsgeschehen hatte auch Auswirkungen auf das für Samstag angesetzte Pfalz-Derby in der Dritten Handballliga zwischen dem SV 64 Zweibrücken und der TSG Haßloch. Es musste abgesagt werden. Ein Spieler des SV 64 wurde positiv auf Sars-Covid-2 getestet.

Am Freitag gegen 23 Uhr erhielt er das Ergebnis. „Wir haben uns unmittelbar kurz geschlossen, haben besprochen, was jetzt alles in die Wege geleitet werden muss. Unser Vorsitzender Jürgen Knoch und unser Abteilungsleiter Jürgen Kroner haben umgehend den Deutschen Handball-Bund und die TSG Haßloch informiert“, schildert SV-Trainer Stefan Bullacher das Vorgehen.

Am Mittwoch hatte der betroffene Spieler noch gemeinsam mit der Mannschaft trainiert, nichts ahnend. Ein Corona-Test im privaten Umfeld, der positiv war, hatte für ihn tags darauf zur Folge, dass auch er getestet werden musste. Es folgten der Test und spät am Freitag das Ergebnis.

„Damit gehören die Mannschaft und ich als Trainer zur Gruppe der Kontaktpersonen der Kategorie eins“, erläutert Bullacher. Das sind zum Beispiel Personen, die mindestens 15 Minuten direkten Kontakt hatten – Face-to-Face, was durch die Trainingssituation gegeben war. Gemeinsam Sport in geschlossenen Räumen mit einem Infizierten betrieben zu haben, reicht ebenfalls schon für die Einstufung in diese Kontaktklasse. Alle hätten sich nach der Information sofort in Quarantäne begeben. Leichte Symptome zeigte nur der positiv getestete Spieler.

Es werde jetzt abgewartet, so Bullacher, was das Gesundheitsamt weiter anordnet. Von 14-tägiger Quarantäne, die logischerweise auch ein Trainingsverbot beinhaltet, wird ausgegangen. Damit sind neben dem Haßloch-Spiel wohl auch die Partien in Dansenberg und das nächste Heimspiel gegen Hochdorf betroffen. „Die Gesundheit hat Vorrang. Wir müssen abwarten“, sagt Bullacher auch mit Blick auf die sich insgesamt verschärfende Situation und mögliche weitere allgemeine Beschränkungen.