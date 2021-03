Zehn Jahre nach seiner Gründung steigt das saarländische Rowe Racingteam in das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) ein. Rowe startet mit vermutlich zwei BMW M6 GT3.

Naundorf ist Teamchef

Das Team aus St. Ingbert hat sich aus dem Stand im Langstreckensport einen Namen gemacht hat. 2020 hat es die beiden weltweit wichtigsten GT-Langstreckenrennen gewonnen. Das sind die 24 Stunden am Nürburgring und im belgischen Spa-Franchorchamps. Nun stellt sich Teamchef Hans-Peter Naundorf erneut der Herausforderung DTM, die er als Technischer Leiter des saarländischen Persson-Teams bereits in den 2000er-Jahren kennenlernte. Wer die Rowe-Autos steuert, entscheidet sich in den kommenden Wochen.

Neues Reglement

Grundlage des Einstiegs ist ein Wechsel im Reglement; weg von den bisherigen Class-1-Tourenwagen, hin zu den Rennwagen auf Basis der weltweit erfolgreichen GT3-Sportwagen. Nachdem im Vorjahr in der DTM nur noch BMW und Audi um die Wette fuhren, war diese Umkehr notwendig und sie ist erfolgversprechend.

Auftakt in Monza

Denn Mercedes kehrt nun nach zwei Jahren DTM-Pause mit fünf Autos und dem AMG GT3 in die DTM zurück. Neu sind zwei Ferrari 488 GT3 von AF Corse, die offiziell im Namen von Red Bull starten. Bei einzelnen Rennen greift hier der aus der Formel 1 verbannte Alexander Albon ans Lenkrad. Zu diesen Autos gesellen sich noch mehrere Audi R8 LMSGT3 und mindestens ein McLaren 720S GT3. Die neue DTM beginnt am 19. und 20. Juni in Monza/Italien. Deutsche Rennen sind am Norisring (3./4. Juli), am Lausitzring (24./25. Juli), am Nürburgring (21./22. August) und in Hockenheim (2./3. Oktober) geplant.