Der Zweibrücker Innenstadt droht ein weiterer Leerstand: Die Tchibo-Filiale in der Fußgängerzone schließt. „Bis Mitte, Ende August“, wie Unternehmenssprecher Andreas Engelmann auf Anfrage bestätigt. Gerüchte dazu machten bereits seit Tagen die Runde. Die Filiale werde aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen, sie trage sich nicht mehr, begründet Engelmann den Schritt. Der Rückgang habe sich „über Jahre entwickelt, da sind nicht nur die letzten drei Monate schlecht gelaufen“, betont der Unternehmenssprecher. Laufwege der Kunden änderten sich. „Standorte werden immer wieder überprüft. Wir schauen, wie viele Leute in den Laden reinkommen und wie viele etwas kaufen“, sagt Engelmann. Für das Personal in der Zweibrücker Filiale versuche man, eine Lösung zu finden, etwa eine Weiterbeschäftigung im Unternehmen. Für die Ladenfläche in der Fußgängerzone wird derzeit ein Nachfolger gesucht.