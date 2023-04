Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den Tennis-Rheinland-Pfalz Meisterschaften, die über vier Tage in Mainz ausgetragen wurden, waren Julia Dieter vom TC Althornbach und Sofie Schwenkreis vom TC Weiß-Blau Zweibrücken im Einsatz. Dieter spielte bei der Damen-30- Konkurrenz, Schwenkreis trat in der offenen Damenkategorie an.

In der Damen-30 Kategorie wurde die Vorrundenspiele mangels Teilnehmermasse in zwei Gruppen absolviert. Für die Althornbacherin Dieter (Leistungsklasse 3,7) verlief das Turnier etwas unglücklich.