Der Tennisclub (TC) Rieschweiler-Mühlbach wird 40 Jahre alt. Das Jubiläum feiert der Verein am Sonntag, 30. April, ab 10 Uhr auf dem Vereinsgelände im Ortsteil Rieschweiler am Ortsausgang in Richtung Thaleischweiler-Fröschen. Los geht es mit einem Familienduell: Es treten Paare gegeneinander an, die aus Familienmitgliedern bestehen. Davon muss einer erwachsen sein, der andere höchstens 15 Jahre alt. Gleichzeitig startet ein Schnuppertraining für Nichtmitglieder. Um 14 Uhr beginnt ein Jubiläums-Mixed-Turnier, die Teams müssen zusammen mindestens 40 Jahre alt sein und sie dürfen keine Familienmitglieder sein. Parallel dazu läuft abermals ein Schnuppertraining. Die Modalitäten der Turniere werden vor Ort noch einmal erläutert. Um 18.30 Uhr beginnt die Players„ Party mit DJ No. Weitere Infos auch unter www.tc-rieschweiler.de .