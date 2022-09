Die Zweibrücker Taxiunternehmen möchten ihre Fahrpreise erhöhen. In seiner Sitzung am Mittwoch, 7. September, ab 17 Uhr im Rathaussaal hat der städtische Haupt- und Personalausschuss über einen entsprechenden Antrag der Taxibetriebe zu beschließen. Diese begründen ihren Schritt mit gestiegenen Spritpreisen und der Erhöhung des Mindestlohns. Konkret geht es darum, zum 1. Oktober die Grundgebühr, die bei jeder Taxifahrt fällig wird, von derzeit 2,80 Euro um 70 Cent auf 3,50 Euro zu erhöhen. Der Kilometerpreis soll von 1,80 Euro auf 2,20 Euro steigen. Zuletzt hatte die Stadt Zweibrücken ihre Rechtsverordnung, die die Taxigebühren regelt, am 30. April 2020 geändert.