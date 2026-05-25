In Hemmersdorf (Landkreis Saarlouis) hat in der Nacht zum Montag ein Stall auf einem Geflügelhof gebrannt. Das Feuer wurde um 4.10 Uhr gemeldet. Nach Angaben der Polizei stand die Stallung da bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte den Brand nach mehreren Stunden unter Kontrolle. Die L356 war zwischen der L171 und dem Hahnenweg wegen der Löscharbeiten voll gesperrt.

In dem Betrieb waren etwa 7000 Hühner untergebracht, von denen ein großer Teil verbrannt ist. Es entstand nach derzeitiger Schätzung der Polizei ein Schaden von etwa einer Million Euro. Wie es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Einsatzmaßnahmen sollen noch mehrere Stunden dauern.