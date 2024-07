Erneut haben Unbekannte in einem Eiscafé in der Talstraße gewütet und so einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Der Täter hat in der Nacht zum Freitag die Glasscheibe der Eisdiele beschädigt und Gegenstände im Innern beschädigt, so die Polizei. Ob es einen Zusammenhang zwischen der Beschädigung der Dolce Amaro Eismanufaktur, ebenfalls in der Talstraße gelegen, gibt, ermittelt die Polizei.