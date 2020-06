Am Mittwoch und Donnerstag gab es im Stadtgebiet zwei Taschendiebstähle. Am Mittwoch wurde eine 67-Jährige zwischen 15.30 und 16 Uhr in einem Einkaufsmarkt am Etzelweg bestohlen: In ihrer Umhängetasche fehlte die Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und persönlichen Dokumenten. Am Donnerstag zwischen 10 Uhr bis 10.15 Uhr wurde in einem Kleidergeschäft in der Fußgängerzone eine 81-Jährige bestohlen. Aus ihrer Handtasche wurde die Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag und persönlichen Dokumenten gestohlen. Tatverdächtig ist in diesem Fall eine unbekannte Frau mit dunkelblonden Haaren, die der 81-Jährigen im Geschäft auffällig nahe kam. Die Frau wird als etwa 1,60 Meter groß beschrieben. Das teilt die Polizei mit, die in beiden Fällen Zeugen sucht unter Telefon 06332 /9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.