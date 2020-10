Unbekannte haben einer 70 Jahre alten Frau am Samstag im Euroshop in der Fußgängerzone den Geldbeutel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Seniorin, als sie das Geschäft gegen 11 Uhr betrat, eine circa 30 Jahre alte Frau auf. Diese sei der 70-Jährigen im Geschäft gefolgt. An der Kasse bemerkte die Seniorin, dass ihre Handtasche geöffnet war und der Geldbeutel fehlte, in dem sich etwa 240 Euro befanden. Die junge Frau hat der Polizei zufolge schwarze Haare, trug dunkle Kleidung sowie einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Rund 30 Euro Schaden entstanden einer 49-Jährigen, der am Freitag gegen 16 Uhr im Kik-Markt in der Saar-Pfalz-Straße das Portemonnaie gestohlen wurde. Die Frau hatte ihre Handtasche über die Schulter getragen. Wie die Seniorin bemerkte sie an der Kasse, dass die Handtasche geöffnet war und der Geldbeutel fehlte. Kurz zuvor wurde die Frau an einem Regal von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. „Ob dieser im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, ist noch unklar“, teilte die Polizei mit, die in beiden Fällen Zeugen bittet, sich zu melden: Telefon 06332/9760 oder per E-Mail .