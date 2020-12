Ein Taschendieb hat am Dienstag in einem Discounter am Etzelweg zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurde einer Frau zwischen 11.45 und 11.50 Uhr eine schwarze Geldbörse aus ihrer Umhängetasche gestohlen. Die Polizei, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760, beziffert den Schaden auf 200 Euro.