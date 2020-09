Eine 58-Jährige aus Homburg wurde am Mittwoch im Outlet-Center Opfer eines Taschendiebstahls. Laut Polizei bemerkte die Frau nach dem Besuch mehrerer Geschäfte, dass ihr Rucksack geöffnet war und der Geldbeutel mit einem dreistelligen Geldbetrag und einigen Papieren fehlte. Dem Opfer ist laut Polizei in einem Kinderbekleidungsgeschäft eine jüngere Frau aufgefallen, mit längeren brünetten Haaren und etwa 1,70 Meter groß. Die Unbekannte habe sie an einem Verkaufsständer ungewöhnlich bedrängt. Hinweise erbittet die Polizei unter 06332/9760.