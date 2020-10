Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Donnerstag in einem Discounter in der Hauptstraße. Eine 81-Jährige wurde dort laut Polizei zwischen 11.30 und 13.30 Uhr von einem unbekannten Mann bestohlen. Der Täter stahl 50 Euro und die persönlichen Dokumente der Seniorin aus ihrer nicht verschlossenen Handtasche. Diese hatte die Frau an den Griffen ihres Rollators getragen. Die Zweibrücker Polizei bitte um Zeugenhinweise unter Telefon 06332/9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.