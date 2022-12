Tarja Turunens Weihnachtskonzerte haben Tradition. Aber wohl noch nie war das Publikum so übersichtlich. Nur rund 200 Fans haben das Konzert der Sängerin in Neunkirchen erlebt und genossen.

Um die ganze Schönheit dieses Konzerts zu erleben, muss man sich freimachen von der Erinnerung an die musikalische Vergangenheit der Sängerin bei der Band Nightwish, und man muss wissen, dass Turunen unter anderem in Karlsruhe eine klassische Gesangsausbildung genossen hat. Zudem durfte man sich nicht von dem wenig weihnachtlich-festlichen Ambiente der Gebläsehalle abschrecken lassen. Tags zuvor trat Turunen noch in der Würzburger Johanniskirche auf, und am heutigen Montag singt sie in der Kulturkirche von Hamburg-Altona. Lässt man sich erst einmal auf die Musik ein, erlebt man einen ergreifenden Abend.

Schon die ungewöhnliche Instrumentierung lässt aufhorchen: Eine E-Gitarre, von Julian Barrett gespielt, der hörbar um weiche, getragene Töne bemüht ist, oftmals aber in die Rolle eines Bassisten schlüpft. Mit dem E-Cello setzt Max Lilja einige musikalische Pointen und Guillermo De Medio fällt an den Keyboards die Aufgabe zu, eine vermeintliche Klavier- und Orgelbegleitung in den Sound des 21. Jahrhunderts zu übertragen.

Im Spagat zwischen musikalischen Stilen

Und über all dem liegt die Stimme von Tarja Turunen, dieser großartigen Sängerin, die im Spagat zwischen musikalischen Stilen glänzt. Nach einem instrumentalen Vorspiel steigt sie mit einem vierfachen „Ave Maria“ – von Francesco Paolo Tosti, Michael Hoppe, Giulio Caccini und schließlich einer eigenen Bearbeitung – ins Konzert ein. Ohne den Bombast und die Power, der die Sängerin bei Nightwish begleitete, bietet sie sinnliche und vom gleichwohl kraftvollen Gesang getragene Songs weit ab von weihnachtlichem Kitsch. So schafft es ihr „O Come, O Come, Emmanuel“, schon nach 15 Sekunden eine Gänsehaut zu erzeugen. Tarja Turunen bietet Weihnachtslieder auch für Leute, die keine Weihnachtslieder mögen. Da kann man auch bei dem einen oder anderen weihnachtlichen Gassenhauer ein Auge zudrücken, denn auch die werden durch Turunens Gesang veredelt und entkitscht.