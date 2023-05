Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Interview: Am 2. Dezember macht die ehemalige Nightwish-Sängerin Tarja Turunen mit ihrem Programm „Christmas Together“ Station in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen. In ihrer Solo-Karriere widmet sie sich seit 17 Jahren gleichermaßen der Rock- wie der klassischen Musik. Was die Besucher in ihrem Konzert „Christmas Together“ erwartet und wie in ihrer Heimat Weihnachten gefeiert wird, hat die Finnin Christian Hanelt erzählt.

Sie treten in Neunkirchen in einer klassischen Konzerthalle auf. Wäre Ihnen ein besinnlicherer Ort für ein Weihnachtskonzert nicht lieber?

Ich gebe seit