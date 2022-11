Die am Dienstag vereinbarte Übernahme des Pilot-Tarifabschlusses auch für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bringt den Mitarbeitern in der Region nach Angaben der IG Metall Homburg-Saarpfalz überschlägig 112 Millionen Euro mehr in die Taschen. „Über die vereinbarte Laufzeit von 24 Monaten sind das bei einem Facharbeiter der Entgeltgruppe 5 etwa 7000 Euro mehr“, sagt Peter Vollmar, der 2. Bevollmächtigte der Verwaltungsstelle in Homburg. Sie betreut auch die Metall- und Elektro-Beschäftigten tarifgebundener Unternehmen in Zweibrücken und Teilen der Südwestpfalz. In schwierigen Zeiten helfe der Abschluss vielen Familien und auch Betrieben, in die das Mehr an Kaufkraft fließe, für Wareneinkauf und Dienstleistungen. Knapp 16.000 Menschen arbeiteten im Zuständigkeitsbereich der Verwaltungsstelle der Gewerkschaft. Vereinbart wurde für sie mit dem Abschluss, der am kommenden Donnerstag seitens der Arbeitnehmer noch durch Delegierte der Tarifkommission in Frankfurt formell besiegelt werden muss, auch eine steuerfreie Inflationsprämie von 3000 Euro, die in zwei Teilen ausbezahlt werden soll. Die ersten 1500 Euro bis Februar 2023, die zweiten 1500 Euro bis Februar 2024. Gut 100 Vertrauensleute der Gewerkschaft hätten am Samstag bei einer Konferenz in Kirkel bereits den Pilotabschluss Baden-Württemberg diskutiert. Im Vorgriff auf die Übernahme im Bezirk Mitte, und damit auch in Zweibrücken und der Saarpfalz, sei das Verhandlungsergebnis – 5,2 Prozent mehr Lohn im Juni 2023, weitere 3,3 Prozent ab Mai 2024 - als positiv bewertet worden, berichtet Peter Vollmar. Die IG Metall hatte mit Warnstreiks bei allen Zweibrücker Großbetrieben ihren Forderungen Nachdruck verliehen.