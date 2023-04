Ein halbes Jahr war er im Saarbrücker Zoo, jetzt ist Tapir Kuni gestorben. Er hinterlässt Weibchen Sira.

Von Patrick Göbel

Wie die Menschen, sind auch Tiere nicht gerne allein. Deshalb kam das Tapir-Männchen Kuni vom Zoo Dortmund in den Saarbrücker Zoo. Seit September letzten Jahres leistete er Weibchen Sira Gesellschaft und hatte sich schon nach ein paar Tagen gut eingelebt, berichtete der Zoo damals. Die Pfleger hätten ihn auch wegen seiner lebensfrohen Art schnell ins Herz geschlossen.

1994 kam der Tapir-Opa, wie der Zoo Dortmund ihn wegen seines Alters liebevoll nannte, zur Welt. Er war „nicht mehr der Jüngste, und doch genoss er jeden Tag in vollen Zügen – oder gerade deswegen“, schreibt der Zoo. Besonders viel Spaß habe ihm Tauchen und Schwimmen im großen Becken der Außenanlage gemacht.

Alle Behandlungsversuche ohne Erfolg

Trotz dieser Lebensfreude habe sich sein Zustand in den letzten zwei Wochen „plötzlich und rapide“ verschlechtert. Am vergangenen Freitag teilte der Zoo mit, dass er Abschied von Kuni nehmen musste. Da alle Behandlungsversuche erfolglos blieben, habe sich das Team des Zoos dazu entschieden, ihn nicht leiden zu lassen.

Mit 29 Jahren war Kuni für seine Art tatsächlich schon relativ alt; normalerweise können Tapire in der Wildnis oder im Zoo zwischen 25 und 30 Jahre alt werden. Dass im Saarbrücker Zoo gleich zwei Tapire lebten, ist ungewöhnlich. Denn früher waren viele Arten verbreitet; heute leben nur noch fünf davon – in freier Wildbahn meist in tropischen Wäldern. Vier Arten leben in Mittel- und Südamerika. Von dort verbreiteten sie sich vom südlichen Mexiko bis ins südliche Brasilien und Argentinien.

Tapire schon vor 14 Millionen Jahren nachgewiesen

Kunis Vorfahren sollen schon vor rund 14 Millionen Jahren gelebt haben. Tapire haben übrigens in ihrer Entwicklung etwas mit Pferden zu tun: Die Pferde spalteten sich schon vor 56 Millionen Jahren von der Linie der Tapire ab, und es entstanden zwei eigenständige Gattungen.