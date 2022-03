Am Freitag, 11. März, beginnt ein großes Tanzfestival in Saarbrücken, weiteren saarländischen Städten und Lothringen. Der Clou ist die Eröffnung, wenn vier Ensembles aus vier deutschen Städten gemeinsam über Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ herfallen. Es ist nicht das einzige Experiment.

Vier Städte, vier Theater, vier Ballettensembles, vier Choreographen zusammen in einem Stück – gab es so etwas schon einmal in Deutschland? Mit „4 x 4“ beginnt am Freitag, 11. März, das Tanzfestival Saar in Saarbrücken. Doch das ist nicht alles, das Eröffnungsstück, eine Uraufführung, hat noch eine Besonderheit.

Jedes Ensemble tanzt eine von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ nach der Choreographie nicht ihres Stammchoreographen, sondern eines fremden, theaterübergreifend sozusagen, Stijn Celis (Saarbrücken) arbeitet mit dem Dance Theatre Heidelberg, Iván Pérez (Heidelberg) mit Tanz Bielefeld, Simone Sandroni (Bielefeld) mit dem Ballett des Theaters Trier und Roberto Scafati (Trier) mit dem Saarländischen Staatsballett.

Sechs Aufführungen in Saarbrücken

Die Herausforderung im Vorfeld: Wie lang sind die Stücke? Gibt es ein (gemeinsames) Bühnenbild? Wo werden die Kostüme geschneidert? Seit Sommer probt jeder für sich, seit dieser Woche zusammen. Am Freitag, 19.30 Uhr kann man das Ergebnis sehen, am Sonntag um 18 Uhr noch einmal.

Neun Stücke bietet das Festival, die meisten, nämlich sechs, werden in Saarbrücken aufgeführt. Dazu gehört noch eine Uraufführung: Imove, das Nachwuchsensemble des Saarländischen Staatstheaters, geht am Sonntag um 16 Uhr seinen eigenen Gefühlen nach und setzt sie in Bewegung um: „Inner Movements“ heißt ihr Stück.

Kader Attou (48), Chroreograph aus Lyon mixt Hip-Hop und optisch wirkungsvolles Theater in seinem Stück „Les Autres“, zu sehen am Dienstag als deutsche Erstaufführung.

„Carmen“ in einer Version aus Comic und Varieté

Auch eins der drei Stücke von „Future World“ am 16. März in Saarbrücken ist eine deutsche Erstaufführung: „Whiteout“ von Marco Goecke (49). Er vertanzt eine halbe Stunde lang Songs von Bob Dylan. Das war bisher nur in Monte Carlo zu sehen.

Noch ein Prominenter in der Tanzwelt ist der deutsche Choreograph Niels „Storm“ Robitzky (52), er kommt vom Hip-Hop. In „Back to the Roots“ demonstriert er am Dienstag in Illingen, wie in den 1980er Jahren aus Breakdance zur Musik aus dem Ghettoblaster in den Fußgängerzonen der Städte eine neue Bewegung wurde, die heute noch wichtig ist.

Der letzte Tipp ist ein Stück, das Tanzgeschichte schrieb: „Carmen“, in der spektakulären Version aus Comic und Varieté, die sich 1949 der Tänzer und Choreograph Roland Petit (1924-2011) erdachte. Es wird am 19. März, dem letzten Festivaltag, in Saarbrücken nach langer Zeit wieder auf eine deutsche Bühne gebracht. Dazu kommt „Baal“ nach Bertolt Brecht von der kanadischen Choreographin Aszure Barton.

Info

Tanzfestival Saar, 11. bis 19. März, neun Stücke, insgesamt 16 Vorstellungen in Saarbrücken, Illingen, Saarlouis und Forbach. Für alle gibt es noch Karten. Das Programm und weitere Infos gibt es hier.