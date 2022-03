Auch Tankwarte haben vom Spritpreis die Nase voll. Warum die Pirmasenser auf einen beliebten Aufzug verzichten müssen. Wo es mit dem Internet gewaltig ruckelt. Was die Südwestpfalz heute bewegt.

Wer meint, dass Tankstellen wegen der hohen Spritpreise jetzt mehr Geld verdienen, der hat sich geschnerrt.

Auf Nachrichten von Vodafone warten 200 Petersberger: Dort suchen Techniker nach einem Kunden, dessen Gerät dort immer wieder das Internet zusammenbrechen lässt.

Ein Zweibrücker Fahrlehrer hat überraschende Tipps auf Lager, wie man beim Autofahren mehr Sprit sparen kann.

In Zweibrücken gibt es eine Firma, deren Hauptsitz sich in Dubai und in Heltersberg befindet.

Spektakuläre Gastgeschenke bekommt die Stadt Pirmasens nicht mehr. Etwa wie früher die berühmte Liege Chaise Longe LC4 von Le Corbusier, eine Gabe der Partnerstadt Poissy.

Die Zeit der Pirmasenser Schlossplatz-Panoramafahrten mit dem gläsernen Aufzug der VR-Bank ist vorbei. Dieser wird nicht mehr repariert.

Unter Störchen ist Dietrichingen eine ganz besonders gute Adresse.

Gute Nachrichten gibt’s für Bauwillige in Münchweiler: Dort haben sich die Bauplätze vermehrt.