Von Patrick Göbel

Am Freitag wurden die beiden Männer, die im Dezember 2021 eine Tankstelle in Rilchingen-Hanweiler überfallen hatten, festgenommen.

Ihre Wohnungen wurden durchsucht. Die französischen Männer (46 und 43 Jahre alt) wohnen in Saargemünd und wurden dort von der Gendarmerie und der Police National in Zusammenarbeit mit dem Landespolizeipräsidium festgenommen. Sie wurden in Metz dem Haftrichter vorgeführt. Beweismaterial wurde sichergestellt. Am 14. Dezember 2021 hatten die bewaffneten Täter die Tankstelle bei Kleinblittersdorf überfallen und zwei Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht; sie erbeuteten Bargeld und Tabakwaren, und flüchteten vom Tatort.