Lockdown, Homeoffice, kaum noch Möglichkeiten, in Urlaub zu fahren. Alles Gründe, warum in Corona-Zeiten weniger Benzin und Diesel an den Tankstellen verkauft wird. Diese Entwicklung spürt auch Michaela Tschan von der Calpam-Tankstelle in der Dinglerstraße.

„Benzin ist rückläufig. Die Leute fahren ja auch weniger Auto“, erzählt Tschan im RHEINPFALZ-Interview. Die Benzinpreise sind dementsprechend im vergangenen Jahr eingebrochen. Kostete der Liter Superbenzin 2019 – also im Vor-Corona-Jahr – laut Statistischen Bundesamt noch 1,43 Euro, waren es im vergangenen Jahr 1,29 Euro. Dieses Jahr, so Tschan, sind die Preise unter anderem wegen der neuen CO 2 -Steuer wieder angestiegen. In die Tankstelle, die seit 55 Jahren im Familienbetrieb ist, kommen vor allem Stammkunden. Vergangenes Jahr, so erzählt Tschan, sind manche nur alle paar Wochen, manchmal sogar Monate, vorbeigekommen, um ihren Wagen vollzutanken.

Tabakumsatz zieht an

Dafür sind andere Waren vermehrt über den Tresen gegangen. Im Frühjahres-Lockdown vor allem Tabakwaren. Laut Tschan war das so, weil die Grenze nach Luxemburg damals geschlossen war. Zum Hintergrund: In Luxemburg sind die Tabakpreise wesentlich geringer als in Deutschland, vor allem in der Grenzregion pendeln die Leute regelmäßig ins Großherzogtum, um dort billiger einzukaufen.

Als Mitte Januar die Beratungen über eine Verlängerung des Lockdowns anstanden und über Ausgangssperren diskutiert wurde, zog der Tabakumsatz noch einmal an. „Am Wochenende davor waren ganz viele da, um Tabak zu kaufen. Vielleicht aus Angst vor einer drohenden Ausgangssperre“, fügt Tschan hinzu.

Tadano-Kunden bleiben aus

Bei den Lebensmittel-Verkäufen hat sich das Corona-Jahr nicht sonderlich bei den Tschans bemerkbar gemacht. „Im Sommer ist das Eis besser gelaufen“, fügt die Tankstellenbetreiberin hinzu. Lebensmittel werden bei ihr immer verkauft – Corona hin oder her, wie Tschan berichtet. Was sie nun zu spüren bekommt – und das hat nichts mit Corona zu tun –, ist die Entlassungswelle beim Kranbauer Tadano. Der Grund: Viele Arbeiter hatten das feste Ritual, nach Schichtende in der Tankstelle vorbeizuschauen, eine Schachtel Zigaretten, manchmal auch ein Feierabend-Bier zu kaufen. „Wir hatten nun auch schon Leute, die gekündigt worden sind und sich von uns verabschiedeten“, sagt Tschan.

Die Corona-Krise wird in der Geschichte des Familienbetriebes nur eine von vielen sein. „Die Tankstelle ist seit 55 Jahren im Familienbetrieb, es gab schon immer Krisen“, so Tschan. Besonders hebt sie dabei die Ölkrise von 1973 und die autofreien Sonntage hervor.