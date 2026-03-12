Bislang ließen Spritpreise aller Art die Autorin kalt. Und jetzt ist das nicht viel anders. Darf nur keiner wissen.

Öfter werde ich gefragt, ob ich eigentlich komplett bescheuert bin, weil ich nicht bei dieser, sondern jener Versicherung, Bank oder sonstwas bin. „Die Gebühren! Viel zu teuer! Wechsel doch zu XY, da ist es viel billiger!“ Die Leute, die das sagen, haben rein faktisch gesehen meistens Recht, da gibt’s nix, und möglicherweise bin ich, was das angeht, tatsächlich komplett bescheuert. Wobei ich vermute, dass es bei mir eher an einem Mix aus Ignoranz und Bequemlichkeit liegt. Für solchen Institutionswechsel- und damit verbundenen Papierkram bin ich einfach zu antriebsschwach. Vielleicht die Schilddrüse, vielleicht keinen Bock, ich weiß es nicht, es ist halt so.

Bislang ging es mir auch beim Tanken so. Das erledige ich immer an der Tankstelle, die sowieso auf meinem Weg liegt, ohne auch nur ein einziges Mal auf die Preisanzeige zu gucken. Meist nehme ich nicht mal wahr, dass ich beim letzten Volltanken mehr oder weniger bezahlt habe. „Das gibt’s doch gar nicht, hast du gesehen, jetzt ist der Diesel schon bei 1,75 Euro!“, so was rufen bei mit höchstens empörte Beifahrer, und damit sie nicht merken, dass ich bequem und ignorant bin, sage ich dann Sachen wie: „Jaaa ... das ist wirklich ...krass“ oder so, krause dabei die Stirn und hoffe, dass ich glaubhaft rüberkomme. Fünf Minuten später habe ich dann wieder vergessen, was ich bezahlt habe. Und nein, ich bin nicht reich.

Ohne Croissant, Kaffee und Kippen

Heute war’s aber tatsächlich mal anders an der Tankstelle, ein Wendepunkt sozusagen. Ich habe wie immer vollgetankt, bin rein, und da nennt mir der Mann an der Kasse einen Preis, den ich früher für Volltanken, Croissant, Zeitschrift, Kaffee und Kippen bezahlt habe. Und da fiel’s mir wieder ein, stimmt, der Sprit, der ist ja so teuer, wegen des Kriegs im Iran. Manche sagen zwar, dass der Sprit, den wir jetzt hier tanken, schon vor dem Krieg in den Lagern war, aber hey, was soll’s?! Wäre ich ein Mineralölkonzern, würde ich vielleicht auch sagen, Leute, sorry, aber der Krieg, ihr wisst schon, wir können nicht anders als den Sprit teurer machen, wir müssen ja auch von was leben und tanken. Und das, wo doch der Sprit im Moment so teuer ... ach so, nein, daran sind wir ja selbst Schuld. Egal. Jedenfalls ist die Lage schwierig und der Sprit teuer. So.

Nun bin ich aber kein Mineralölkonzern, sondern jemand, der stoisch einfach tankt, ob billig oder teuer. Andere sind da kämpferischer, wollen sich das teure Tanken für über zwei Euro pro Liter nicht länger gefallen lassen und verlangen, dass der Staat da jetzt mal was macht. Einen Tankrabatt wollen sie, in Form einer Steuersenkung bei Kraftstoffen. Für alle. Auch für die, die zwei Euro pro Liter Sprit locker aus der Portokasse zahlen können. Experten haben da mal schnell durchgerechnet und kommen zu dem erstaunlichen Ergebnis: Vor allem reiche Leute würden von einem solchen Tankrabatt profitieren. Wer hätte das gedacht. Und das Bundeskartellamt? Winkt auch ab: Geht uns nix an, bisher liegt kein kartellrechtswidriges Verhalten der Mineralölkonzerne vor.

Doch lieber abwarten

Eine Bundestaskforce-Taskforce „Spritpreise aus der Hölle“ oder so soll jetzt „die Entwicklung analysieren und Handlungsmöglichkeiten prüfen“. Das klingt, als könne ein Mammutbaum wachsen, bis die fertig sind. Vielleicht warte ich dann doch einfach mal komplett bescheuert ab, wie die Preise beim nächsten Volltanken sind.