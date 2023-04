Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 57 Jahren führt Familie Tschan die Calpam-Tankstelle in der Zweibrücker Dinglerstraße. Christel Tschan und Tochter Michaela Tschan-Hubert verkaufen Benzin und Zigaretten und bekommen die Sorgen ihrer Kunden mit. Ein launiges Gespräch.

Frau Tschan, die Tankstelle ist momentan für Autofahrer kein schöner Ort mehr. Die Spritpreise ... Wie erleben Sie die derzeitige Situation?

Christel Tschan: Es wird jeden Tag weniger. Die Leute sparen. Momentan sind die Preise eben hoch. Und am Tag gehen sie immer rauf und runter.

Beschweren sich die Autofahrer darüber, dass der Sprit so teuer ist?

Christel Tschan: Natürlich beschweren sich die Leute. Sie sagen, der Staat melkt uns. Überall ist es so, dass sie die Steuern senken, und wir hier haben den Hochpreis.

Michaela Tschan-Hubert: Früher hat man noch für zehn Euro getankt, da hat man noch genügend Sprit bekommen. Jetzt für zehn Euro tanken, das sind noch nicht mal fünf Liter. Da kommst du nirgends mehr hin. Heute Morgen haben sie im Radio gesagt, man soll entweder zu Fuß gehen oder zum Tanken nach Frankreich oder Luxemburg fahren. Da muss man aber auch erst hier tanken, um dort anzukommen. Was hat man denn da gespart?

Aus Ostdeutschland hört man, dass viele fürs Tanken nach Polen fahren. Auf der deutschen Seite der Grenze geht dort deshalb die Tankstellenkultur kaputt. Haben Sie Angst, dass das auch Zweibrücken bevorsteht?

Michaela Tschan-Hubert: Die Leute sind schon immer nach Luxemburg zum Tanken gefahren. Dort haben sie sich auch mit Tabak und Kaffee eingedeckt. Momentan hört man aber kaum noch, dass sie dorthin fahren.

Aber Sie verdienen doch jetzt bestimmt mehr, wenn die Spritpreise so hoch sind?

Christel Tschan: Nein. Wir haben eineinhalb Cent am Liter. Egal, was es kostet.