Die Stadtverwaltung weist auf mehrere Tagesbaustellen hin, die in dieser Woche den Verkehrsfluss behindern können. Dabei geht es um Montagegruben für Kabelarbeiten sowie Arbeiten an der Gas- und Wasserversorgung. Wegen Kabelarbeiten ist die Schlachthofstraße 3 und die Ecke zur Schwalbenstraße betroffen. Die Gas- und Wasserleitungen werden an der Yorktownstraße 3, 5 und 7 erneuert, ebenso in der Poststraße, Hausnummer 44. Wegen undichter Gasleitungen wird in der Kaiserstraße 45 und an der Einmündung der Gabelsbergerstraße in die Gutenbergstraße gearbeitet.