Der Andrang war so groß, dass die Aktion schon früher als geplant startete: Der am Samstag von der Initiative „Erschließ mich neu“ veranstaltete Tag des Freibads war ein voller Erfolg. Vor allem die Möglichkeit, kostenlos das Seepferdchen abzulegen, stieß auf große Resonanz.

Karin Ipser war am späten Samstagnachmittag bester Stimmung. „Es ist einfach super. Wir mussten eine halbe Stunde früher anfangen, weil die Leute schon da gestanden haben“, sagte sie und freute sie sich mit ihren Mitstreitern vom Freundeskreis Zweibrücker Freibad, dass ihre Idee so gut angenommen worden ist. Die Initiative „Erschließ mich neu“, der sie vorsitzt, hatte den Tag des Freibads an der Schließ organisiert. Vor allem hat sie es zusammen mit freiwilligen Helfern und Schwimmlehrern sowie mithilfe eines Sponsorings der Sparkasse Südwestpfalz als kleines Geschenk ermöglicht, dass zwischen 12 und 18 Uhr jeder Badegast, der Lust dazu hatte, das Schwimmabzeichen Seepferdchen ablegen konnte.

Um dieses zu erlangen, müssen die Anwärter vom Rand ins Schwimmerbecken springen, 25 Meter schwimmen und einen Tauchring aus schultertiefem Wasser heraufholen. Über 100 Besucher haben das Angebot am Samstag wahrgenommen – sowohl Kinder als auch Erwachsene. Wohl prominentester Teilnehmer war laut Ipser der Zweibrücker Leistungsschwimmer Michael Raje. Die jüngste Absolventin war fünf Jahre jung, die älteste 71 Jahre alt, wobei mehr Kinder als Erwachsene teilgenommen haben. Eine Frau aus Neustadt sei eigens für die Aktion nach Zweibrücken gekommen.

Besucher sogar aus Sankt Ingbert und Neustadt

Auch aus Sankt Ingbert waren Seepferdchen-Anwärter gekommen. Sie seien ganz begeistert gewesen von den 50 Meter langen Bahnen, den großen Wasserflächen und der tollen Lage des Zweibrücker Freibads. Auch der neunjährige Paul Aschenbrenner hat die Chance genutzt, um sein erstes Schwimmabzeichen abzulegen – was für ihn keine Schwierigkeit war, ist er doch eine echte Wasserratte. Stolz präsentierte er danach sein Abzeichen. Weil die Aktion so ein großer Erfolg war, überlegt Ipser zufolge der Freundeskreis Freibad, sie im kommenden Jahr zu wiederholen.