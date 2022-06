Am Wochenende ist Tag der Architektur in Deutschland. Man kommt in Gebäude und Gebäudeteile hinein, die einem sonst nicht zugänglich sind – auch in Zweibrücken und Homburg.

Der Neubau, der in Zweibrücken zum Tag der Architektur am 25. und 26. Juni präsentiert wird, fällt nicht auf, denn er schließt eine Baulücke und passt sich an seine Umgebung am Busbahnhof an. Im Untergeschoss befindet sich der Netto-Supermarkt, darüber ist seit zwei Jahren nun der Verwaltungssitz der Gewobau, nachdem sie vorher etwa 70 Jahre am Schlossplatz zu finden war.

Das Haus mit seiner glasbetonten Fassade ist kein großer Kontrast zu den Nachbarhäusern – es hat auch ein Satteldach wie die anderen Häuser neben ihm in der Hauptstraße - sieht man mal von der Dachterrasse ab. In der Münzstraße nimmt die Fassade die kubische Gestaltung der Nachbarhäuser auf. Was man von außen nicht sieht, ist der Innenhof, der viel Licht ins Gebäude lässt. Überhaupt sollte man ins Innere gehen. Da kann man staunen über Lichtkuppeln in der Decke, die verschiedenen Ebenen, in die man schauen kann, und überraschend viel Holz: Eichenholz. An den Türen, am Boden, den Treppenstufen und an machen Möbelstücken. Für ein Verwaltungsgebäude ist das schon eine ungewöhnliche, eher warme Raumatmosphäre.

Zweibrücken: Hauptstraße 8 von innen ... Foto: Christoph Müller

Die 1500 Quadratmeter der Gewobau erstrecken sich über zweieinhalb Etagen. In der ersten Etage ist der Kundenbereich, in der zweiten sitzen die Geschäftsführung, die Abteilung für Stadtentwicklung, die Buchhaltung und die Personalleitung. Alles ist barrierefrei, da es auch Aufzüge gibt. Ins Gebäude kommt man nicht nur durch den Haupteingang, sondern auch übers Parkhaus. Der hauseigene Architekt Patrick Schäfer zeichnet für den Bau verantwortlich. Man findet ihn und das Gewobau-Planungsteam direkt unterm Dach. – Am Tag der Architektur kann man das Gewobau-Haus am Samstag von 14 bis 18 Uhr besichtigen, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr und sich dann alles genau erklären lassen.

Homburg: Hörsaal-Pavillon

Im nahen Homburg stellen sich gleich vier Gebäude vor, Das Interessanteste ist wohl der neue Hörsaalbau an der Uni in der Kirrberger Straße. Er ist ein zweigeschossiger Pavillon in Parklandschaft, quasi der neue zentrale Ort am Campus. Bindeglied zwischen der Bibliothek, den Seminarräumen und dem Hörsaal ist das Foyer, das die Bereiche miteinander verzahnt und schön groß ist. Auf einer Fläche von 2400 Quadratmetern auf zwei Etagen bietet der Pavillon im Erdgeschoss einen großen, teilbaren Hörsaal für 500 Studierende und die Fachbibliothek Medizin.

Homburg: Kirrberger Straße Foto: Felix Meyer

Dazu kommen der sogenannte Skills-Lab-Bereich, wo Studierende an lebensechten Puppen ihr Wissen in der Praxis trainieren können, sieben Seminarräume und ein Bürobereich. So viel Holz in warmen Tönen wie bei der Gewobau findet sich in diesem Funktionsbau zwar nicht, aber viel Weiß, helle Brauntöne und schwarze Klappsitze im Hörsaal sorgen für ein angenehmes Ambiente. Im Foyer ist auch Raum für Ausstellungen, Kongresse und andere Veranstaltungen. Der Bau würde entworfen von den Code Unique Architekten aus Dresden, der Park vom Homburger Landschaftsarchitekten Peter Glaser. Der barrierefreie Pavillon mit viel Licht durch große Fenster wurde im November 2021 eingeweiht. – Besichtigung: Samstag und Sonntag 12 bis 16 Uhr.

Homburg: Studentenwohnheim

Das 1965 erbaute Studentenwohnheim C in der Kirrberger Straße wurde 2021 grundlegend modernisiert und neu konzipiert von den Architekten Rollmann und Partner aus Homburg, Es hat nun 82 barrierefreie Apartments mit Küche und Bad, zwei Wohnungen im Erdgeschoss sind rollstuhlgerecht. Im Erdgeschoss und in der vierten Etage gibt es eine Gemeinschaftsküche. Die Zimmer haben Bett, Schreibtisch, Stuhl und Schränke. Ein auf die Fassadengestaltung des Künstlers Jo Enzweiler angepasstes Farbkonzept sorgt für Orientierung im Gebäude. – Besichtigung: Samstag 13 bis 17 Uhr.

Homburg: Werksfeuerwehr

Ein weiterer Neubau in Homburg ist die Werksfeuerwehr der Firma Bosch in der Berliner Straße in Erbach. Die Architekten Wack und Marx aus St. Ingbert haben sie entworfen. Die klar zugeschnittene zweigeschossige Feuerwache bietet Platz für 25 hauptberuflichen und 33 nebenberuflichen Feuerwehrkräfte. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, nachhaltig erzeugte und nachwachsende Rohstoffe zu verwenden wie Holz und Holzfaserdämmstoffe. – Besichtigung: Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Homburg: Bürohaus

Etwas für Spezialisten ist das dritte Homburger Projekt: kein Neubau, sondern die Aufstockung des Bürogebäude einer Baufirma am Vogelbacher Weg 109 in Erbach. Durch das Foyer kommt man zu der neuen Wendeltreppe aus Stahl ins neue Obergeschoss. Dort fällt der großzügige Mittelbereich auf. Aufgestockt wurde mit Holz: mit einer Brettschichtholzkonstruktion, die im Innenraum sichtbar ist. – Besichtigung: 10 bis 14 Uhr.