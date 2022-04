Die Zweibrücker Tafel nimmt keine neuen Kunden mehr an. Das hat sie vergangene Woche beschlossen. Zwar gebe es noch genug Lebensmittel, doch die Kapazitäten bei den Helfern seien erschöpft.

Zu den bisherigen Kunden der Tafel sind in den vergangenen Wochen 70 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hinzugekommen. „Wir sind zermürbt über die Sonderzeiten“, sagt Annette Peetz, die Gründerin und Vorsitzende der Zweibrücker Tafel Heilig Kreuz. Zunächst habe man sich mit der Flüchtlingswelle 2015 auf neue Kunden einstellen müssen, dann habe Corona alles durcheinandergebracht. Und nun stünden Flüchtlinge aus der Ukraine Schlange. Peetz: „Für das Team ist das furchtbar anstrengend.“ Sie müsse „auch die Mitarbeiter im Blick haben“. Knapp 40 Helfer zählt die Tafel laut Peetz momentan; zum Mithelfen bei der Ausgabe von Obst und Gemüse werden dringend zwei Mitarbeiter gesucht. Obst und Gemüse zu verteilen sei gar nicht so einfach, merkt Peetz an, denn dabei handle es sich nicht um Stückware wie etwa Butter oder Joghurt. Und selbst bei abzählbaren Produkten komme es hin und wieder zu neidischen Blicken.

„Wenn jemand unzufrieden ist, dann bist du moralisch an der Grenze und fragst dich, warum du das machst“, gesteht Annette Peetz. Viele Kunden wüssten – häufig abhängig von den sozialen Versorgungssystemen in ihren Herkunftsländern – auch gar nicht, dass die Tafel keine staatliche Einrichtung ist, sondern Privatpersonen unentgeltlich dort arbeiten. Und dass auch nur das verteilt werden kann, was man an Spenden erhält.

Es gibt auch Neiddebatten

220 Kunden zählt die Tafel aktuell; tatsächlich versorgt werden damit 600 Personen. Wenn eine Person viermal hintereinander nicht kommt und sich nicht entschuldigt, „dann wird die Nummer freigegeben und ein anderer kann nachrücken“, verdeutlicht Peetz, dass der Aufnahmestopp nichts Statisches sei. Wenn jemand nicht sofort eine Nummer bekomme, kooperiere man mit der Verteilstelle des Foodsharing; man lasse „niemanden im Regen stehen“. Peetz, die die Tafel vor 20 Jahren gegründet hat, wird aber nicht müde zu betonen, „dass sich die Leute nicht an uns gewöhnen sollen. Wir unterstützen nur, wir versorgen nicht, wir wollen die Eigeninitiative nicht ersticken.“

Ihre Kunden seien Hartz-IV-Empfänger und Flüchtlinge, aber auch Leute mit geringem Einkommen, die das Jobcenter schickt. „Mit den Russlanddeutschen und den Ukrainern, das klappt ganz gut“, hat Peetz ein Auge auf „Animositäten und Neiddebatten“ unter den verschiedenen ethnischen Herkünften. Da brauche man „sehr viel Fingerspitzengefühl“. So werde etwa bei der Ausgabe nur Deutsch gesprochen – auch dann, wenn etliche Helfer die Kunden auch in ihren Muttersprachen ansprechen könnten. Damit wolle man vermeiden, dass Leute meinen könnten, andere würden bevorzugt. „Freundlich, neutral und höflich“ sollten die Tafel-Mitarbeiter den Kunden begegnen.

Die Omi mit der Schachtel Toffifee

Auch die Stammkunden – etwa die Omi, die seit 15 Jahren kommt und sich zu Weihnachten mit einer Schachtel Toffifee bedankt – dürfe man nicht vernachlässigen. Es gelte den Spagat zu schaffen, „um die soziale Sprengkraft zu minimieren“. Dabei reichten die Lebensmittel – im Gegensatz zu anderen Tafeln – in Zweibrücken dank großzügiger Spenden derzeit noch aus. Doch auch die Politik sieht Peetz in der Pflicht: „Das kann nicht durchgereicht werden ans Ehrenamt.“

INFO

Gesucht werden zwei Personen, die bereit sind, bei der Ausgabe von Obst und Gemüse zu helfen. Mit Vor- und Nachbereitung sind das etwa fünf Stunden. Geöffnet ist die Tafel in der Canadastraße immer donnerstags ab 14.45 Uhr. Wer Interesse hat, kann sich melden beim katholischen Pfarramt in der Rosengartenstraße unter Telefon 06332/92780 oder per Mail an Pfarramt.Zweibruecken@Bistum-Speyer.de