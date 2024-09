Die streikende Tadano-Belegschaft hat sich am Freitag in der Zweibrücker Alexanderskirche versammelt. Dort informierten Betriebsrat und IG Metall über die nächsten Schritte, die im Zuge des ersten unbefristeten Streiks bei dieser Firma seit 1945 geplant sind. Am, Montag, 9. September, reisen die Streikenden um 8 Uhr mit mehr als 20 Bussen nach Mainz. Dort wollen die Zweibrücker Tadano-Kollegen auf dem Ernst-Ludwig-Platz in der Nähe des Landtages gegen die Werksschließungs- und Entlassungspläne der Geschäftsführung demonstrieren. Und an die Landesregierung appellieren sie, im Konflikt zu vermitteln. Seit Donnerstag legt ein Streik die beiden Zweibrücker Tadano-Kranfabriken lahm.