An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Am elften Tag des unbefristeten Ausstands beim Zweibrücker Kranhersteller Tadano hat die streikende Belegschaft am Donnerstagmorgen eine Menschenkette Mitarbeiter gebildet. Dort überreichte ihnen eine Delegation der IG-Metall-Verwaltungsstelle Kaiserslautern eine Zuwendung in Höhe von 500 Euro, die auf das Streik-Spendenkonto fließt, das der protestantische Zweibrücker Dekan Peter Butz eingerichtet hat. Auf dem Rathausbalkon berichtete der Gewerkschafter Uwe Zabel von der Wiederaufnahme von Tarifgesprächen mit der Geschäftsführung am Mittwoch. „Die fangen jetzt allmählich an, die IG Metall ernst zu nehmen“, meinte Zabel und schilderte seinen Eindruck, dass er die Runde am Mittwoch „zum ersten Mal einigermaßen als Verhandlungen“ habe bezeichnen können. In den Gesprächen, die am Freitag fortgesetzt werden, habe man auch erreicht, dass die Tadano-Kantine die Streikenden wieder mit Mahlzeiten versorgen dürfe. Am Freitag versammelt sich die Belegschaft in der Alexanderskirche, in der die Hamburger Folkrock-Band Gutzeit auftritt, die auch schon bei Mitarbeiterprotesten im Saarbrücker Werk Halberg-Guss für Stimmung gesorgt hatte. Unmut erregten am Donnerstag zahlreiche uneinsichtige Autofahrer, die sich mit ihren Fahrzeugen während der Menschenkette trotz Sperrung durch das Ordnungsamt in die Bismarckstraße drängelten.