Die Belegschaften der Tadano-Werke in Zweibrücken und Lauf haben über 32.000 Euro für Opfer der Hochwasser-Katastrophe an Ahr und Erft gespendet. Dieser Betrag wurde vom Unternehmen auf 65.000 Euro aufgestockt, die dem Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ übergeben wurden. „Die große Spendenbereitschaft unserer Kollegen hat alle Erwartungen übertroffen und ist für mich ein Zeichen der Solidarität mit Menschen in großer Not, die immer noch unsere Hilfe brauchen“, sagte Tadano-Europe-Personalleiter Frank Schättle. „Alles wiederaufzubauen und den Menschen ihre Heimat zurückzugeben, wird noch lange dauern. Wir werden aber Hilfe leisten, so lange es nötig ist“, erklärte Manuela Roßbach von „Aktion Deutschland Hilft“. Die Tadano-Spende komme zu Beginn der Wintermonate gerade recht, so Roßbach.