Die Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens, die auch für Zweibrücken zuständig ist, sichert vom Stellenabbau beim Kranbauer Tadano Demag Betroffenen Unterstützung zu. Der Leiter der Agentur, Peter Weißler, erklärte auf Anfrage: „Der angekündigte und auch für uns überraschende Stellenabbau bei Tadano trifft die Stadt Zweibrücken und die Wirtschaftsregion Westpfalz in einer Phase, in der sich der Arbeitsmarkt trotz aller aktuellen Herausforderungen robust zeigt.“ Der zuletzt zu beobachtende Anstieg der Beschäftigtenzahl in Zweibrücken und das breite Angebot an offenen Arbeitsstellen in der Region stimmten die Agentur eigentlich positiv. Weißler weiter: „Wenn es in den nächsten Jahren zu dem Stellenabbau bei Tadano Demag kommt, dann schwächt dieser das verarbeitende Gewerbe in der Stadt, das gerade wieder etwas zugelegt hatte. Damit verlieren Stadt und Region gut bezahlte und Kaufkraft bringende Arbeitsplätze.“ Weißler betont, dass die Arbeitsagentur den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zur Verfügung stehe, um sie zu unterstützen und andere Arbeitsplätze zu finden, die man für die kommenden Jahre gerade auch in der Region Kaiserslautern erwarte. Wie mehrfach berichtet, will Tadano Demag das Werk Wallerscheid schließen und über 400 Stellen in Zweibrücken abbauen.