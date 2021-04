Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sind die Insolvenzverfahren für den Zweibrücker Kranbauer Tadano-Demag und das fränkische Schwesterunternehmen Tadano Faun erfolgreich abgeschlossen. Beide Unternehmen befanden sich seit Oktober in einem Schutzschirmverfahren und einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.