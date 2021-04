Der Minus-Grade am Morgen hätte es gar nicht bedurft. Mit eingefrorenen Gesichtszügen begegneten einem kurz vor sieben Uhr an der Dinglerstraße Männer und Frauen – nur einige der 392 Demag-Beschäftigten, die über ihre Kündigung informiert wurden. Alle, die gehen sollen, wissen seit Mittwoch Bescheid.

Stumme Fassungslosigkeit. Die Wendung beschreibt vielleicht am besten den Gemütszustand der Angetroffenen. Zur Frühschicht, um 6 Uhr, waren sie nach den Werksferien einbestellt. Einer vom Stahlbau – „nee, bitte lass’ meinen Namen weg“ – berichtet: „Zu dritt saßen wir im Büro beim Meister. Es hieß knapp: Ihr seid dabei, könnt euch für die Transfergesellschaft entscheiden, das muss aber schnell gehen.“ Er habe noch keinen Gedanken fassen können, ob er es macht. Gelernt bei Demag, über 20 Jahre beim Unternehmen, zwei kleine Kinder, Verpflichtungen. „Gerechnet habe ich damit, aber auch noch gehofft. Jetzt zu wissen, das ist brutal“, sagt der hünenhafte Mann mit dem Din-A-4-Umschlag in der Hand. Darin das Angebot, für neun Monate in eine am 1. Februar startende Transfergesellschaft zu wechseln. Sonst: Kündigung am Ende des Monats mit verkürzten Fristen. In Zweibrücken trfft es Arbeiter wie Angestellte, aus der Produktion und der Verwaltung. Personal aus praktisch allen Abteilungen.

Wer in die Transfergesellschaft wechselt, erhält Kurzarbeitergeld von der Agentur für Arbeit, aufgestockt auf 80 Prozent des letzten Netto-Gehalts durch Tadano-Demag. Wer nicht wechselt, ist spätestens nach drei Monaten raus. Eine Abfindung gibt es gemäß dem mit dem Betriebsrat ausgehandelten Sozialplan so oder so. Die aber fällt wegen des am 1. Januar über die nun aufgelöste Tadano-Demag GmbH eröffneten Insolvenzverfahrens knapp aus. Weit entfernt von Abfindungshöhen zu Terex-Zeiten.

Kurzarbeit endet für Verbliebene

Der seit Monaten von Dutzenden von Sanierungsberatern angeleitete Zweibrücker Kranbauer arbeitete am Mittwoch seinen Zeitplan ab. Alle Einbestellten bekamen ihre in das Transfergesellschafts-Angebot verpackte Kündigung, auch Mitarbeiter, die 30 und mehr Jahre dabei sind. Mit den Verbleibenden – Demag-Geschäftsführer Jens Ennen spricht von 1140 an der Dinglerstraße und am Wallerscheid – soll der Betrieb nun wieder hochgefahren werden. Es sei keine Kurzarbeit mehr geplant, durch eine neue Betriebsvereinigung könne man aber bis Jahresende auf das Instrument zurückgreifen, sagt Unternehmenssprecherin Anne Steeb. Gerade im Dezember seien neue Aufträge hereingekommen.

Personal-Chef Frank Schättle lässt sich mit den Worten zitieren: Man trenne sich von weniger Personal als kurzfristig zur Erreichung schwarzer Zahlen erforderlich sei. Man wolle bereit sein, sollte der Markt auch kurzfristig 50 Prozent mehr Auto- und Raupenkrane aus Zweibrücken begehren.

IG Metall: „Das ist eine Katastrophe“

Anderen Quellen zufolge hätte der Personalabbau auch geringer ausfallen können als um die 392 Köpfe. Die Geschäftsführung habe in den so genannten Verhandlungen um den Interessensausgleich mit dem Betriebsrat den Vorschlag gemacht, 85 Mitarbeitern weniger zu kündigen. Die Forderung: Die rund 750 gewerblich Beschäftigten, also die Arbeiter und Arbeiterinnen unter den 1580 am Standort insgesamt, hätten zunächst unbefristet auf 40 Prozent ihrer Bezüge verzichten sollen, über Arbeitszeitverkürzung und dauerhafte Zulagen-Streichungen. Peter Vollmar, der 2. Bevollmächtigte der Gewerkschaft IG Metall in Homburg, selbst ehemaliger Demag-Mann und heute Betriebsbetreuer, will von dem, „was einmal auf den Tisch geworfen wurde, aber nicht ausverhandelt“, eigentlich nicht reden. „Aber die Forderung hätte bedeutet, dass Mitarbeiter vielleicht noch auf 1500 Euro netto gekommen wären. Das hätte Leben gekippt. Das war nicht annehmbar.“

Was die Arbeitnehmerseite hätte anbieten können, auch weit vorm Gang zum Insolvenzrichter, sei für die Geschäftsführung keine Thema gewesen. „Die haben ihr Ding durchgezogen“, bleibt Vollmar dabei. Das Ergebnis sei eine Katastrophe für ganz viele, die 392 vor der Kündigung Stehenden, ihre Angehörigen, auch für die Stadt und die Region. „Tadano-Demag wird es ganz schwer haben, wieder auf die Beine zu kommen. Mit den Gekündigten geht unheimlich viel Wissen und Können um und im Kranenbau verloren.“ Und das hätte, sagt der Gewerkschafter, nicht sein müssen.

114 Kündigungen bei Tadano-Faun

Im „Schwesterwerk“ im fränkischen Lauf bei Nürnberg wurden am Mittwoch 114 Mitarbeiter über ihr bevorstehendes Ende bei Tadano-Faun informiert. Er trifft vor allem Mitarbeiter aus der Verwaltung. Verbleiben können an der Pegnitz insgesamt rund 500. Wie die genaue Zusammenarbeit mit den Zweibrücker Werken aussehen soll, darüber schwieg sich die gemeinsame Geschäftsführung auch am Mittwoch aus. Jens Ennen sprach von der Bildung von „Kompetenzzentren“ und dass Doppelstrukturen abgebaut werden sollen. Bezogen auf die Krane bedeute das, dass man pro Hubklasse nur noch ein Modell, das bessere von Demag und Faun, anbieten will und es Neuentwicklungen nur gemeinsam gibt. Und mittel- bis langfristig würden die ortsunabhängigen Verwaltungsaufgaben in Zweibrücken gebündelt.

Da die am 18. Februar in der Festhalle tagenden Gläubiger-Versammlungen noch nicht den Daumen gehoben oder gesenkt haben, könne man aus rechtlichen Gründe keine weiteren Details des Sanierungsplans verkünden, ergänzt Unternehmenssprecherin Anne Steeb.