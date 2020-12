Gerüchte, dass der Kranbauer Tadano für das gesamte nächste Jahr Kurzarbeit angemeldet hat, bestätigte das Unternehmen am Donnerstag auf Nachfrage der Rheinpfalz nicht. Die Entscheidung, ob Kurzarbeit oder nicht, soll allerdings vor Weihnachten fallen. Der Maschinenbauer fahre auf Sicht und werde vermutlich in rund zwei Wochen nach Gesprächen mit dem Betriebsrat entscheiden, ob und wann Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden. Derzeit gibt es keine Kurzarbeit am Standort Zweibrücken, an dem rund 1500 Mitarbeiter beschäftigt sind. Das liege jedoch nicht an einer verbesserten Auftragslage, sondern am Schutzschirmverfahren, das Tadano Anfang Oktober eingeleitet hat. Innerhalb des Verfahrens hat das Unternehmen drei Monate Zeit, einen Sanierungsplan vorzulegen. Anhand diesem entscheidet ein Gericht, ob ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Auch zahlt der Staat während dieser Zeit Lohn und Gehälter.