Tadono-Demag wird in der letzten Juli-Woche und den ersten beiden Wochen im August noch einmal die Produktion in den Zweibrücker Werken für Mobilkrane weitgehend stoppen. In der Produktion und den vorbereitenden Abteilungen werde man wie im April schon einmal zur Kurzarbeit Null zurückkehren, auch in den anderen Abteilungen werde kurz gearbeitet. Der so genannte direkte Bereich, die Produktion, umfasst etwa 750 Mitarbeiter. „Es sind drei Wochen, für die ohnehin viele Urlaubswünsche von den Mitarbeitern eingereicht wurde“, sagt Personal-Chef Frank Schättle.

Kunden zögern mit Neuaufträgen

Ende März war der ganz überwiegende Teil der 1600 Mitarbeiter schon einmal in Urlaub geschickt worden, weil es infolge der Corona-Pandemie an Zulieferteilen mangelte. Erst im Mai konnte man die Produktion von Teleskop- und Gittermastkranen wieder auf etwa 80 Prozent der normalen Beschäftigung hochfahren. Laut Schättle gebe es wieder Engpässe, ausschlaggebend für die de facto dreiwöchige Werksschließung Ende Juli/Anfang August sei aber auch eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum merklich zögerliche Kundennachfrage.

Im Schwesterwerk Lauf sieben Wochen gedimmte Produktion

Die Marktsituation spürt auch das zweite Mobilkranen-Werk von Tadano in Deutschland, in Lauf bei Nürnberg. Dort werde man sogar für sieben Wochen die Produktion herunterfahren, allerdings nicht gänzlich stoppen, erklärt der auch das Personalwesen in Lauf verantwortende Schättle.