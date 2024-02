Die Tadano-Demag GmbH in Zweibrücken hat am Mittwoch ihre Mitarbeiter informiert, dass der Standort Wallerscheid auf dem Zweibrücker Flughafengelände geschlossen wird. Über 400 Arbeitsplätze werden abgebaut, im Werk Wallerscheid und im Werk Dinglerstraße, vor allem in der Produktion, aber auch im Vertrieb und in der Verwaltung. Der massive Personalabbau soll bis spätestens 30. Juni 2025 erfolgen, wie die Geschäftsführung des Kranbauers der Belegschaft mitteilte. Die Tadano-Demag GmbH begründet den Schritt mit sinkenden Marktanteilen, zunehmendem Wettbewerbsdruck und Problemen in der Lieferkette. Die Neuausrichtung im Rahmen des Schutzschirmverfahrens 2021 habe nicht zur gewünschten wirtschaftlichen Wende geführt. Tadano-Demag ist mit über 1000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Zweibrücken.