Der seit Anfang Oktober in Insolvenz in Eigenverwaltung, dem so genannten Schutzschirm-Verfahren, befindliche Zweibrücker Kranbauer Tadano-Demag stoppt Mitte Dezember die Produktion im Autokranenwerk Wallerscheid erneut. Demag-Chef Jens Ennen informierte die Mitarbeiter, dass man vom 14. Dezember bis zirka Mitte Januar keine Kranen auf dem Wallerscheid bauen werde. Grund sei die zu geringe Auftragslage.

Am zweiten Zweibrücker Standort Dinglerstraße, wo größere Modelle von Autokranen und Raupenkrane gebaut werden, werde man mit reduzierter Stärke weiterarbeiten, weil einige der großen Gittermastkrane von Kunden dringend erwartet würden. Tadano-Demag beschäftigt 1580 Mitarbeiter in Zweibrücken. Die erhalten Insolvenzgeld. Im Kranenwerk von Tadano-Faun in Lauf bei Nürnberg ruht bereits seit Montag die Produktion. Man werde den Betrieb dort voraussichtlich erst wieder im Januar aufnehmen, kündigte Jens Ennen an.