Einzelne, fehlende Zulieferteile machen Tadano Demag noch immer Sorgen. Sie könnten das Ziel, in diesem Jahr die Produktion auf deutlich über 500 Krane zu steigern, gefährden. Die Auftragsbücher seien im beginnenden Jahr gut gefüllt, das neue Montagekonzept im Zusammenspiel der Zweibrücker Werke mit dem Unterwagenlieferanten im fränkischen Lauf soll Mitte des Jahres in die Serienfertigung übergehen. Das sagte der am 1. Januar angetretene, neue Tadano Europe-Chef, Kenichi Sawada, beim Besuch der RHEINPFALZ.

