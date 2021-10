Die im Oktober begonnene Kurzarbeit in der Montage im Mobilkranen-Werk Wallerscheid von Tadano-Demag endet. Man werde bis Jahresende ohne Kurzarbeit in Wallerscheid auskommen, sagte Tadano-Demag-Personalchef Frank Schättle am Donnerstag. Die Kurzarbeit war mit ausbleibenden Zulieferteilen begründet worden. Mit dem 31. Oktober laufe die Kurzarbeit aus, so Schättle. Vorm Arbeitsgericht stritt sich die Geschäftsführung des Kranenbauers am Donnerstag erneut mit dem Betriebsrat über den Einsatz von Leiharbeitnehmern. Der Betriebsrat verweigert seine Zustimmung zum Einsatz. Im Januar hatte Tadano-Demag im Zuge der Planinsolvenz rund 400 Mitarbeitern gekündigt. In der Güteverhandlung des Arbeitsgerichts kam man zu keiner Einigung.