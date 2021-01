Rund 80 Prozent der beim Zweibrücker Mobilkranenbauer Tadano-Demag vor der Entlassung stehenden 392 Mitarbeiter wollen in die angebotene Transfergesellschaft wechseln. Die Zahl nannte das im Insolvenzverfahren befindliche Unternehmen am Montag. Die am 13. Januar über ihre bevorstehende Kündigung Informierten hatten bis Freitag Zeit, sich für oder gegen das Angebot, am 1. Februar in eine Transfergesellschaft zu wechseln, zu entscheiden. Tadano-Demag hat das Unternehmen „MyPegasus“ (Reutlingen) als Träger der Transfergesellschaft ausgewählt. Wer wechseln will, löst seinen Vertrag mit Demag freiwillig auf. In der Transfergesellschaft sichert Tadano den dann ehemaligen Mitarbeitern für neun Monate 80 Prozent ihres bisherigen Netto-Monatsgehaltes zu. Finanziert wird es zum überwiegenden Teil aus Mitteln der Agentur für Arbeit, dem sogenannten Transfer-Kurzarbeitergeld.

Nach Angaben der Geschäftsführung haben alle rund 50 Mitarbeiter, denen eine Änderungskündigung angeboten wurde, diese akzeptiert.