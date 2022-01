Das Arbeitsgericht hat eine Klage, durch einstweilige Verfügung die Betriebsratswahl beim Kranenbauer Tadano-Demag zu stoppen und neu einzuleiten, am Donnerstag zurückgewiesen. Der Kläger will nun vors Landesarbeitsgericht ziehen.

Der Kläger gehört zu den vor einem Jahr knapp 400 betriebsbedingt Gekündigten. Weil die Kündigung noch nicht rechtskräftig ist, kann er als Bewerber zur im März stattfindenden Wahl antreten. Vorm Arbeitsgericht trug er vor, durch Versäumnis der Geschäftsführung nicht in der Wählerliste berücksichtigt und mehrfach daran gehindert worden zu sein, Unterstützer-Unterschriften zu sammeln. Eine Teilnahme an der Betriebsratswahl sei ihm unmöglich gemacht worden. Das Arbeitsgericht sah Fehler, aber auch Versäumnisse beim Kläger. Im Ergebnis seien die Fehler nicht so gewichtig, dass die Betriebsratswahl zu stoppen und neu einzuleiten ist. Die Klage wurde abgewiesen.

Erstmals wieder seit 2006 werden die rund 1100 Wahlberechtigten unter mehren Listen wählen können. Neben der Bewerbung der Gewerkschaft IG Metall wurde eine weitere Liste zugelassen. Gewählt wird bei Tadano-Demag am 4. und 7. März. Der neue Betriebsrat wird 15 Mitglieder haben.