Mit Papieren in braunen Umschlägen in der einen Hand, mit dem Inventar ihres Spindes in eine Tüte gepackt in der anderen Hand, verließen erste vor der Kündigung stehende Mitarbeiter des im Insolvenzverfahren befindlichen Zweibrücker Kranbauers Tadano-Demag am frühen Mittwochmorgen das Werksgelände. Zur Frühschicht um sechs Uhr einbestellt, wurde ihnen in knappen Gesprächen mit Vorgesetzten die Möglichkeit erläutert, in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Auch Mitarbeiter mit 20 Jahren und mehr Betriebszugehörigkeit bekamen am Morgen die Papiere. Die Gewerkschaft IG Metall spricht von knapp 400 anstehenden Personalgesprächen am Mittwoch und an den folgenden Tagen. Der 2019 vom US-Unternehmen Terex übernommene Maschinenbauer von großen Raupen- und Autokranen steckt in einer tiefen Krise, will sich in Insolvenz in Eigenverwaltung sanieren. Am 1. Januar wurde das Verfahren eröffnet, für den 18. Februar sind Gläubiger-Versammlungen terminiert. Tadano-Demag äußerte sich selbst offiziell noch nicht zum Umfang der Stellenstreichungen. Man wolle erst alle Betroffenen informieren, heißt es. In Zweibrücken beschäftigt Tadano 1580 Mitarbeiter, im Schwesterwerk im fränkischen Lauf 720. Nach Angaben der Gewerkschaft sollen dort 120 bis 130 Mitarbeiter entlassen werden. Die Organisation der Kranenwerke soll grundlegend neu aufgestellt und aufeinander abgestimmt werden. Lauf könnte zu einem Zulieferbetrieb für die Endmontage in Zweibrücken werden. Der Standort Zweibrücken teilt sich in die Werke Dinglerstraße und Wallerscheid.