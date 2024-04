Die die angekündigte Betriebsänderung begleitende erste offizielle Information des Betriebsrates durch die Geschäftsführung des Zweibrücker Mobilkranenbauers Tadano-Demag brachte am Donnerstag erwartungsgemäß kein Ergebnis.

Man habe die Positionen ausgetauscht, sagte Tadano-Demag-Unternehmenssprecherin Anne Steeb am Abend. Details seien nicht zu nennen. Allerdings bestätigte sie, dass die Anrufung eines neutralen Vermittlers, die Einrichtung einer sogenannten Einigungsstelle, diskutiert wurde. Der Punkt sei aber vertagt worden.

Wie berichtet, plant Tadano eines seiner beiden Werke am Standort Zweibrücken, das Autokranenwerk am Wallerscheid, aufzugeben. In den vergangenen Jahren seien hohe Verlust aufgelaufen und Tadano habe im Segment der Teleskopkrane Marktanteile an Mitbewerber verloren. Ein Teil der Autokranen-Modelle soll künftig am zweiten deutschen Standort im fränkischen Lauf montiert werden. In Zweibrücken sollen zusammengenommen an den Standorten Wallerscheid und Dinglerstraße mehr als 400 Stellen abgebaut werden. 2021, im Zuge einer Planinsolvenz, waren es schon einmal 392 Mitarbeiter. Am Mittwoch gab Tadano bekannt, eine an das Werksgelände an der Dinglerstraße angrenzende Immobilie erworben zu haben. Sie soll einen Ausbau der Kranabnahme für große Gittermastraupenkrane ermöglichen. Tadano sprach von einem Signal der Bereitschaft, in das Werk Dinglerstraße zu investieren. Allerdings berichteten Betriebsrat und Gewerkschaft nach einer Betriebsversammlung im März, dass auch die Dinglerstraße in Frage gestellt wurde. Sollten innerhalb der nächsten drei Jahre auf die zweistelligen Millionen-Jahresverluste (2022: 34 Millionen Euro; 2023 voraussichtlich 25 Millionen Euro) keine Gewinne folgen, stehe der ganze pfälzische Standort vor der Aufgabe.