Die Gehälter der 1580 Mitarbeiter des Zweibrücker Kranbauers Tadano-Demag sind im Zuge der Insolvenz in Eigenverwaltung für die nächsten drei Monate gesichert. Die Agentur für Arbeit werde Insolvenzgeld zahlen, bestätigte der Chef der für Zweibrücken und die Westpfalz zuständigen Agentur für Arbeit Kaiserslautern/Pirmasens, Peter Weißler. Ausgezahlt werde im üblichen Rhythmus durch das Unternehmen, das üblicherweise eine Vorfinanzierung über eine Bank organisiere. Die Agentur für Arbeit erstattet die Lohnsumme im Nachgang.

Gläubigerausschuss: Maßgebliches Gremium tritt zusammen

Die Agentur für Arbeit wird damit zu einem großen Gläubiger von Tadano-Demag, mit entsprechender Stimme im zu gründenden Gläubigerausschuss. Nach Informationen der RHEINPFALZ wird das vom Insolvenzgericht, dem Amtsgericht Zweibrücken, einzusetzende, maßgebliche Gremium in der kommenden Woche zum ersten Mal zusammenkommen. Ihm soll nach einem Beschluss der Arbeitnehmervertretung vom Montag auch der langjährige Demag-Betriebsratsvorsitzende Eduard Glass angehören.

Gewerkschaft will Gründe für Schieflage analysieren

Geschäftsführung und die IG Metall trafen am Montag noch zusammen. Die Gewerkschaft hatte beklagt, dass es vor dem Gang zum Insolvenzgericht überhaupt keinen Kontakt in der Sache zu ihr und auch dem Betriebsrat gegeben habe. „Es gab jetzt eine mit Zahlen hinterlegte Präsentation. Dass es seit längerem bei der Demag nicht richtig rund läuft, Verluste entstehen, war nicht wirklich ein Geheimnis. Wir werden jetzt mit unseren Beratern die Daten in der Tiefe analysieren und sicher auch nachfragen, was man alles unternommen hat, um die Insolvenz abzuwenden. Mit uns geredet hat man jedenfalls nicht“, sagt Peter Vollmar, der für den Zweibrücker Kranbauer zuständige zweite Bevollmächtigte der IG Metall Saarpfalz.

Demag und Faun: Zusammen kurzfristige Verbindlichkeiten von 374 Millionen Euro

Wie berichtet, hatte das japanische Mutterunternehmen, die börsennotierte Tadano Limited, den im operativen Geschäft des Zweibrücker Kranbauers entstandenen Verlust auf 16 Millionen Euro beziffert – vom Zeitpunkt der Übernahme von Terex im August bis zum Jahresende 2019. Für die beiden deutschen Töchter, die Tadano Demag GmbH Zweibrücken und die Tadano Faun GmbH im oberfränkischen Lauf bei Nürnberg wurden Verbindlichkeiten mit einem kurzfristigen Zahlungsziel von zusammen 374 Millionen Euro angegeben.