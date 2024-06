Vorschläge der Arbeitnehmer, wie man in Zweibrücken beide Tadano-Werksstandorte erhalten und die Entlassung von 400 Mitarbeitern vermeiden könnte, stoßen bei der Geschäftsführung bislang auf taube Ohren. Am Mittwoch hat sich die Belegschaft mit einem Marsch vor das Verwaltungsgebäude bemerkbar gemacht. In Briefen erheben beide Konfliktparteien gegenseitige Vorwürfe.

