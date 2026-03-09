Die Arbeitnehmer im Zweibrücker Tadano-Werk haben einen neuen Betriebsrat gewählt. Mit dem Ausscheiden des langjährigen Vorsitzenden Eduard „Eddi“ Glass endet eine Ära.

Nach knapp 20 Jahren an der Spitze hat Eduard Glass als Betriebsratsvorsitzender bei der Tadano Demag GmbH (TDG) Zweibrücken aufgehört. Zur Neuwahl der Arbeitnehmervertretung bei dem Zweibrücker Kranbauer hatte der 63-Jährige nicht mehr kandidiert. In der konstituierenden Sitzung des neuen Tadano-Betriebsrats am Montag wurde Glass’ bisheriger Stellvertreter Frank Schilb zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Alle Mitglieder des neuen 15-köpfigen Betriebsrats sind in der Gewerkschaft IG Metall organisiert. Wie deren Zweiter Bevollmächtigter Salvatore Vicari auf Anfrage erläuterte, hatten sich bei Tadano diesmal keine getrennten Gewerkschaftslisten zur Wahl gestellt. Vielmehr habe die Belegschaft vorige Woche aus einer gemeinsamen Liste aus Einzelbewerbern ihre Kandidaten auswählen können.

Schilb führt Arbeit in Glass’ Sinne fort

Während des Streiks bei Tadano im Herbst 2024, als die Belegschaft gegen den Abbau von Arbeitsplätzen und den Verkauf des Zweibrücker Werkstandorts Wallerscheid kämpfte, zählte Frank Schilb als Vorsitzender der IG-Metall-Vertrauensleute zu den führenden Köpfen im Arbeitskampf. „In dieser Zeit hat er gezeigt, wie er politisch klug agieren und Mitbestimmung organisieren kann“, lobte Vicari den neuen Betriebsratschef. Der Althornbacher werde die Arbeit seines Vorgängers in dessen Sinne fortführen.

Eduard Glass war seit 1988 Mitglied des Betriebsrats, dessen Vorsitz er seit 2007 innehatte. „In all den Jahren hat er die Geschicke mit Weitblick gelenkt – auch in schwierigstem Fahrwasser“, bescheinigt Salvatore Vicari dem „Eddi“ eine „große Leistung“ angesichts massiver Herausforderungen bei Tadano wie mehreren Restrukturierungen, der Planinsolvenz 2020/21 und des Wallerscheid-Konflikts Ende 2024.